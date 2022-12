Presse : 533 journalistes emprisonnés dans le monde, un nouveau record selon RSF

Le nombre de journalistes emprisonnés dans le monde a atteint un nouveau record en 2022. Ils sont 533, soit une quarantaine de plus que l’an dernier (488), où l’on enregistrait déjà un niveau historique, selon le bilan annuel de Reporters Sans Frontières, publié ce mercredi. Le nombre de journalistes tués (57) est également en hausse, notamment à cause de la guerre en Ukraine, alors qu’il était « historiquement bas » en 2021 (48) et 2020 (50), indique RSF.