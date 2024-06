Lettre ouverte au Président de Pastef Monsieur Ousmane Sonko (Par Mouhamed Faouzou DEME)

Monsieur le Président du Pastef, Je vous souhaite la paix et la sérénité, en profitant de votre discours politique du 10 juin au Grand Théâtre pour vous parler à travers ma lettre ouverte. Vous voudriez bien m’excuser la manière directe par laquelle j’aborde cette lettre, car je me veux être courtois, très bref, puisque votre temps à travers les multiples casquettes est très limité et précieux. D’autant que je tiens à ce que vous lisiez cette lettre avec intérêt et attention, car en définitif c’est plus qu’un symbolique qu’autre chose, que de voir un simple citoyen sénégalais apolitique, militant de la société professionnelle écrire à un Président de parti politique au pouvoir, et lui demander d'être bienveillant en faveur de ses concitoyens. Monsieur Ousmane Sonko, une bonne partie des Sénégalais pense que vous avez les solutions à nos problèmes. Cet espoir que nous nourrissons est né à travers vos promesses, répétées à suffisance et que nous portons en bandoulière pour vous les rappeler à partir de votre slogan Jub, Jubal, Jubanti, qui a frappé et éveillé nos consciences comme disait le Président Obama au monde Africain « yes we can » Alors je voudrais vous dire avec des mots simples mais justes et clairvoyants, de bien vouloir respecter vos promesses et engagements. A travers notre collectif parlons tourisme nous avons battu campagne pour le tourisme avec des propositions en quelques lignes qui traduisent nos maux depuis les indépendances. Monsieur Ousmane Sonko, en empruntant la voix des sans voix, et en passant par ma voix pour exprimer le sentiment du peuple sénégalais qui exige de vrais changements et réclame de meilleures conditions de vies et de prise en charge de l’avenir de sa jeunesse. Monsieur le Président du parti au pouvoir, Le peuple sénégalais voudrait que nos valeurs soient restaurées, les personnes du troisième âge soient identifiées répertoriées et prises en charge. De nouvelles dispositions et des lois soient prises pour rapatrier les enfants étrangers de la rue chez eux, de veiller au travail des enfants Sénégalais mineurs, des talibés Sénégalais sans domicile fixe. Nous voudrions insérer dans votre discours d'hier des recommandations et des dispositions réglementaires et coercitives pour protéger les jeunes filles mineures, qui sont à la solde de groupes et insister sur la scolarisation et l’apprentissage de métiers pour les femmes. Des lois qui règlent définitivement l'homosexuel, la calomnie, l'usage des réseaux sociaux pour règlements de compte, diffamation, injure et violation de l'intimité d'autruits. Un message de vérité fort par vos soins à l’endroit des jeunes sénégalais pour les sensibiliser davantage à persévérer dans la droiture, l’apprentissage d'un métier et la formation continue ainsi que le perfectionnement. Je rêve Monsieur Ousmane Sonko de vous entendre dire, que vous allez veiller personnellement à la revalorisation de notre système éducatif. Que vous allez aider davantage l’école sénégalaise et nos universités. Que vous allez prendre en charge moralement et financièrement les diminus, handicapés défavorisés pour leur insertion dans les écoles de formations aux métiers, et dans nos universités. Les centres de formations en hôtellerie, tourisme et restauration de diamniadio, de Ziguinchor et d'ailleurs et de plusieurs hôtels de grande capacité non fonctionnels doivent trouver réponses pour absorber le taux de jeunes chômeurs. Votre priorité puisque vous êtes portés par la jeunesse c'est de multiplier nos centres de documentations d'apprentissage, des bibliothèques et de centre d'expérimentation. Monsieur le Président du parti Pastef, Il faut nous aider à rattraper nos retards sur les systèmes d’informations et de gestions informatiques, par une coopération multisectorielle, décentralisée dans le cadre des grappes tourisme culture artisanat et environnement et de bien cibler les priorités. Enfin, je peux toujours rêver car « one never be too old to dream a new dream » et nous disons souvent si la jeunesse avait le savoir du vieillard, et si le vieillard avait la force de la jeunesse ! Ainsi je vous invite au pragmatisme à la vérité pour nous accompagner dans nos rêves. Pour cela nos hôpitaux ont besoin d’aide, nos artisans ont besoin d’aide, nos artistes ont besoin d’aide, nos femmes rurales ont besoin d’aide, les enfants abandonnés ont besoin d'aide, nos dirigeants ont besoin d'être rappelé à l'ordre constamment Alors Monsieur le Président du parti Pastef, vous les Pastefiens si vous arrivez à satisfaire tous ces maux qui sont des demandes fortes, vous aurez accompli l’une des missions le plus nobles, les plus marquantes et les plus attendues de notre temps et du peuple sénégalais Yes you can and together we Can Do more et ce serait alors, la vraie alternance à la la place des différentes alternatives ! Une révolution pacifique des mentalités et des comportements qui mettront les moins nantis, et les plus vulnérables au centre des décisions, au cœur des préoccupations, et aux menus du partage équitable et équilibré de nos ressources. En faisant cela, vous aurez libéré le peuple sénégalais de l’aide au développement, un fardeau qui pèse sur notre dignité. Monsieur Ousmane Sonko, si vous êtes patriote, citoyen modèle que vous ayez la volonté et que vous souhaitez aider le peuple sénégalais c’est à travers une humilité, une attention généreuse, une écoute religieuse, un coeur dilaté, joindre l'acte à la parole et à la promesse que vous aurez la paix, la tranquillité, l'estime des sénégalais.