Présidentielle 2024 : Cheikh Ahmadou Kara Mbacké adresse ses félicitations au président Bassirou Diomaye Faye

Suite au scrutin présidentiel du 24 mars au Sénégal, le « guide de la révolution pacifique », Cheikh Ahmadou Kara Mbacké, s'est associé aux voix saluant la victoire du nouveau président élu, Bassirou Diomaye Faye. « J'ai l'honneur, en ce jour historique, de vous adresser mes salutations respectueuses et mes félicitations chaleureuses pour votre brillante accession à la magistrature suprême de notre cher pays », a exprimé le chef religieux. Il a également rendu hommage à Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF et mentor du nouveau président « qui a séduit par son courage, son endurance, son humilité, sa générosité et sa vibrante fibre patriotique ». Cheikh Ahmadou Kara Mbacké a mis en exergue l'espoir que représente le nouveau président pour le peuple sénégalais, notamment sa jeunesse en proie à « l'angoisse existentielle » Il a conclu sa lettre en lui formulant des prières : « Puisse Allah vous-même assister et guider vos pas par la grâce de notre bien aimé prophète Mohamed PSL et la baraka de notre vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. [La Paix est avec celui qui suit le droit chemin] ».