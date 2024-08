Présidence de la République: Aldiouma Sow nommé ministre-conseiller pour…

Le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a signé l’arrêté portant nomination d’un nouveau ministre - Conseiller à la Présidence de la République. Il s’agit de Aldiouma Sow. Il aura pour mission de coordonner le Pôle Politique, Société civile et Syndicats. «Le ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République et le ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel», a instruit Bassirou Diomaye Diakhar Faye