Près de 70 disparus dont 25 Maliens dans le naufrage d'un bateau de migrants au Maroc (gouvernement malien)

Le naufrage d'un bateau de migrants en route pour l'Espagne a fait près de 70 disparus, dont 25 Maliens, dans les eaux marocaines le 19 décembre, a annoncé jeudi soir le gouvernement malien. "Les passagers de l'embarcation en direction de l'Espagne seraient au nombre de 80 personnes au départ" et "25 jeunes Maliens sont malheureusement identifiés parmi les victimes", a indiqué le gouvernement malien dans un communiqué. Onze survivants ont été secourus parmi lesquels "on dénombre neuf Maliens", dit le communiqué. Pour aboutir à ce bilan, "le ministère a procédé aux recoupements d'informations auprès de différentes sources notamment les Ambassades du Mali en Mauritanie et au Maroc, les parents des victimes, les élus des localités d'origine et de certains rescapés", selon la même source. Plus de 10.400 migrants sont morts ou ont disparu en mer en tentant de rejoindre l'Espagne en 2024, année marquée par un afflux migratoire record dans l'archipel des Canaries, selon un rapport publié jeudi par l'ONG espagnole Caminando Fronteras. Ce chiffre équivaut à 30 personnes décédées par jour en moyenne, entre janvier et le 15 décembre de cette année, indique dans un communiqué cette ONG, qui alerte les autorités maritimes concernant la présence de bateaux en détresse. "Cette année devient la plus meurtrière" depuis que l'organisation tient des registres. Le Mali, qui paie un lourd tribut dans ce nouveau drame de l'émigration, est plongé dans une grave crise sécuritaire et multidimensionnelle depuis le déclenchement d'insurrections indépendantiste et jihadiste en 2012.