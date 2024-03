Premier discours après sa victoire : Bassirou Diomaye Faye appelle à "la réconciliation et au travail"

Après le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) Amadou Ba, Bassirou Diomaye Faye, candidat de la coalition Diomaye président et élu selon les résultats provisoires du scrutin du 24 mars, s'est adressé à la Nation sénégalaise. Dans son discours prononcé lundi soir, il a souligné l'importance du vivre ensemble et a prôné pour la réconciliation des Sénégalais. Face à la presse lundi soir dans un hôtel de la place, Bassirou Diomaye Diakhara Faye, élu président de la République du Sénégal en remplacement au président sortant, Macky Sall, a tenu son premier discours. Ce, à la suite de la publications des résultats provisions qui lui donne vainqueur. Devant plusieurs responsables politiques, militants et sympathisants, M. Faye a déclaré qu'il entend tourner la page après la crise préélectorale. « Cette élection est intervenue dans un contexte marqué par une crise préélectorale qui aura coûté des vies, fait de nombreux blessés, vue de nombreux patriotes emprisonnés. Nous entendons tourner cette page pour réconcilier les cœurs, réconcilier les Sénégalais et nous mettre inlassablement au travail et réaliser l’espoir qui a été suscité par mon élection et le projet dont je suis le porteur», a-t-il déclaré.. Il a poursuivi : « En m’élisant président de la République, le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture pour donner corps à l’immense espoir suscité par notre projet et pour donner corps à ses aspirations, je m’engage à gouverner avec humilité dans la transparence, à combattre la corruption à toutes les échelles, a me consacrer pleinement à la refondation des institutions et au renforcement des fondements de notre vivre-ensemble. J’ai une pensée pour les femmes et les jeunes, une partie importante des ressources de la nation sera mobilisée pour abréger leurs souffrances et leurs manques de perspectives ». Aux gouvernants africains, il les invite à une consolidation des acquis et à corriger certaines méthodes et priorité politiques. « Je lance un appel à nos frères et sœurs africaines pour qu’ensemble, nous consolidions les acquis obtenus dans le processus de construction de l’intégration de la CEDEAO tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes, stratégies et priorités politiques », a-t-il lancé. S’adressant à la communauté internationale et aux partenaires bilatéraux et multilatéraux, Bassirou Diomaye Faye a tenu à leur dire que « le Sénégal tiendra toujours son rang, il restera le pays ami et l’allié sûr et fiable de tout partenaire qui s’engagera avec nous dans une coopération vertueuse respectueuse et mutuellement productive ». Revenant sur son programme de futur président, il a mis l’accent sur la réconciliation, et l’allégement du coût de la vie, entre autres. « Ce projet que le peuple sénégalais a compris et choisi permettra de libérer l’énergie créatrice qui sommeil en chacun d’entre nous et de mobiliser et valoriser d’importantes ressources humaines spirituelles et naturelles dont regorge notre pays pour en faire le moteur de notre sursaut. Au vu des urgences, qui étreignent de l’espérance placé en nous, nous travaillerons de manière acharné et méthodique autour des chantiers prioritaires dont les plus importants à nos yeux sont la réconciliation nationale et la reconstruction des bases de notre vivre-ensemble. Mais également la refondation des institutions, l’allègement sensible du coût de la vie, les concertations nationales inclusives sectorielles sur l’évaluation de la loi des politiques publiques », a annoncé le Poulain de Sonko. Qui remercie les Sénégalais sur le choix porté sur sa personne et au-delà de sa personne, sur le projet que qu'il porte et partage avec de nombreux compatriotes. "Je salue la posture des autres candidats qui sans exception ont honoré une tradition bien sénégalaise sans même attendre la proclamation des résultats officiels par les instances habilitées de l’Etat. Leurs messages de félicitations sont les témoignages éloquents de leurs grandeurs, de leurs humilités, de leurs attachements aux valeurs républicaines de principe démocratique». Bassirou Diomaye Diakhar faye félicite aussi « tous les leaders des partis politiques, association, mouvements citoyens et personnalités indépendantes qui ont cru en notre projet et rejoint pour soutenir la coalition Diomayepresident. M’associant aux autres candidats, je voudrais féliciter les services de l’Etat qui ont assuré l’organisation matérielle de cette élection». Le président élu au premier tour selon les résultats provisoires n'a pas oublié les observateurs internationaux dans son speech. « Aux observateurs, je leur associe également à mes remerciements, ils témoigneront sans doute de la régularité de ce scrutin. Je salue la posture du président Macky Sall dont la vigilance et l’engagement ont permis de garantir un scrutin libre démocratique et transparent assurant ainsi un résultat connu par tous les protagonistes », a-t-il lancé. Avant de remercier chaleureusement Ousmane Sonko qui 'a choisi comme candidat à cette élection. « Je réserve une mention particulière à un homme, au président Ousmane Sonko, pour sa vision, son dévouement, son détachement, son désintéressement, sa maturité et ses pensées pieuses envers ce projet, c’est grâce à lui, que la coalition Diomaye président à vue le jour. C’est grâce à lui qu’on a un candidat pour porter le projet. S’il avait été égoïste, on ne serait pas là. En plus de cela, il s’est donné corps et âme durant la campagne tantôt on est ensemble tantôt il se rend d’un coté je vais de l’autre pour battre campagne, matin midi et soir, il n’a ménagé aucun effort tout au long de la campagne. Ses efforts et sacrifices nous ont mené à ce résultat aujourd’hui. Et j’aimerais que cela fasse partie de ce que vous retiendrais de mon discours de ce soir », a conclu Bassirou Diomaye Faye.