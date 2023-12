Pourquoi mentent-ils? Par Mary Teuw Niane

Monsieur Gilbert Gomis est un Sénégalais de la diaspora, marié à une Sénégalaise, entrepreneur. Il a adhéré au parti dès sa création. Il est un de nos responsables dans la Diaspora. Gilbert ne s’occupe pas de communication. Il aurait pu le faire ! Cependant il s’occupe d’organisation et de relations publiques. Lors de mon déplacement à Paris, c’est lui qui s’est occupé de certaines audiences dont la visite au siège de Jeune Afrique. Par exemple pour mes interviews avec TV5 Monde et Africa 24 ce sont d’autres compatriotes, que je remercie, qui ont fait la mise en relation. Pour le petit dîner que j’ai eu avec quelques responsables de la presse française lors de ce séjour, c’est mon ami, ancien Rédacteur en Chef du journal du Caire Al Haram, qui m’a aidé à réunir des amis journalistes. Etc. Les relations humaines sont plus puissantes que l’argent ! Notre communication est gérée par la commission communication du Mouvement pour la Transformation nationale, constituée de transformatrices et de transformateurs du Sénégal et de la Diaspora. Quelles sont les mains cachées, plurielles, qui empêchent notre invitation dans les grandes émissions consacrées aux candidats à l’élection présidentielle 2024 ? La question mérite d’être posée tellement la discrimination est flagrante ! Je n’ai signé aucun contrat de communication avec une entreprise, une personne étrangère et même Sénégalaise. L’avais-je voulu, je n’en ai pas l’argent. Je n’ai pas bénéficié de service en communication d’aucune personne et entreprise étrangères. Je n’ai pas commandé un livre d’un nègre qu’il soit Sénégalais ou étranger. Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, j’avais une cellule de communication entièrement constituée de Sénégalais bien que financée par la Banque mondiale. Idem comme Recteur de l’UGB, j’avais la Direction de la Communication et du Marketing. Tous les projets de l’enseignement supérieur, de Directeur d’UFR SAT (ex MAI) à Ministre en passant par Recteur, que j’ai réalisés, l’ont été avec l’expertise Sénégalaise et africaine travaillant au Sénégal. Les Sénégalais de la Diaspora font-ils partie du Sénégal? Dans notre programme nous faisons de la diaspora la quinzième région du Sénégal. Pourquoi ceux qui font le mort sur toutes les informations positives concernant notre candidature pensent, à quelques encablures de la clôture du dépôt des candidatures, avoir enfin trouvé la dague pour nous assassiner politiquement ? Le temps est le compagnon de la vérité et l’ennemi du mensonge. Seule la vérité est révolutionnaire ! Dakar, jeudi 21 décembre 2023 Prof Mary Teuw Niane