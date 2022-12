Pour l'achèvement des chantiers de l'État à Kolda : Le Forum civil engage la bataille pour 2023

Dans la capitale du Fouladou, plusieurs chantiers de l'État sont toujours en cours depuis des années sans arriver à terme. Il s'agit entre autres de la maison des jeunes et aussi du centre universitaire de Kolda. Suffisant pour que le forum civil de Kolda monte au créneau pour dénoncer la lenteur de l'État dans l'exécution de ces chantiers à intérêts publics. Les membres du forum civil en font un cheval de bataille pour 2023. De ces défis à relever, le forum civil engagé aussi la bataille pour le bitumage de la route Kolda-Salikégné longue de 30 kilomètres. Les camarades d'Aboubacar Camara, coordonnateur du forum civil section Kolda, veulent l'indemnisation entière et suffisante des populations impactées par les travaux d'extension et de modernisation de l'aéroport de Kolda. Comme si cela ne suffit, le forum civil a un chapelet de défis à relever en termes de perspectives pour 2023. Ce combat conduit ses membres dans le milieu scolaire pour redynamiser les organes de gestion dont les CGE, les clubs et autres. A en croire Mamadou Mballo, le forum civil s'engage auprès des acteurs et autorités pour l'harmonisation des projets et programmes qui interviennent à Kolda où il est constaté que différentes structures font la même chose parfois au même endroit sans résultats suffisants au profit des populations. Le chargé de communication ajoute que dans le domaine de la santé, il est important et urgent de revoir le fonctionnement des organes de gestion de la santé et l'adhésion à la CMU. Mieux, il dénonce l'inertie ou la morosité des cadres de concertation qui sont des cercles de discussion pour non seulement circonscrire des litiges et poser les jalons de la paix, mais aussi et surtout alerter, prévenir et faciliter les interventions dans tel ou tel domaine. Par ailleurs, l'aménagement du bras du fleuve Casamance qui traverse la commune de Kolda, la protection de l'environnement, la responsabilisation des femmes dans les commissions paritaires et dans les instances de décisions, le chômage accru et l'employabilité des jeunes, sont aussi consignés dans l'agenda des défis à relever. Il s'y ajoute la sécurité routière et l'organisation du secteur du transport local. Le forum civil a dévoilé son plan d'action de bataille a l'issue d'une rencontre de formation de ses membres sur le leadership transformationnel, et sur l'élaboration d'un procès verbal d'un compte rendu ou d'un rapport, et l'élaboration d'un questionnaire.