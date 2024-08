Port autonome de Dakar : les agents et la prime de 1,5 milliard F CFA…

Les agents de l’Administration du Port autonome de Dakar (PAD) ruminent leur déception. Une prime spéciale leur était reversée, chaque année, au terme du bilan. Source A, qui donne l’information, évoque un pactole de 1 milliard 500 millions de francs CFA. Qu’est-ce qui justifie leur déception ? Les agents n’ont rien reçu cette année. Et pour cause, croit savoir le journal, « la condition pour le versement de cette manne financière est que [le PAD] enregistre une valeur ajoutée. Ce qui n’est pas le cas pour [l’exercice] 2023-2024. La même source révèle que les agents pointent d’un doigt accusateur le nouveau Directeur général de la boîte, Wally Diouf Bodian. Or, affirme le quotidien d’information, le successeur de Mountaga Sy n’a aucun pouvoir en la matière. « Seul le Conseil d’administration a le pouvoir de faire décaisser l’argent », clôt Source A.