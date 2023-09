Port autonome de Dakar : Les travailleurs remontés contre leur directeur général

Les travailleurs du Port autonome de Dakar (PAD) sont très remontés contre leur . Et pour cause ! Ces travailleurs estiment que le DG du PAD ne leur accorde aucune considération. D'après le collectif des travailleurs, Mountaga Sy fait tout ce que bon lui semble sans se concerter avec eux. « Le personnel du Port autonome de Dakar a constaté que le directeur général Mountaga Sy ne considère personne. Il ne consulte ni le personnel ni les cadres. Il a rompu tout lien avec nous les travailleurs, alors que les autres directeurs qui étaient là priorisaient le dialogue et la concertation avec le personnel. Nous sommes sortis pour dénoncer son attitude envers nous, car il nous doit du respect. Nous ne sommes impliqués dans rien en tant que travailleurs et ce n'est pas normal. Il décide et agit tout seul. Nous allons continuer à dénoncer cela auprès des médias », a fustigé sur RFM Modou Ka, le coordonnateur du cadre de concertation de l’organisation syndicale du Port autonome de Dakar.