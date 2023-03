Polémique sur son vote au Trophée FIFA The Best, Aliou Cissé répond cash « rien ne peut entacher ma relation avec Sadio Manè »

Après la polémique qui a suivi son vote lors du trophée FIFA The Best 2022, Aliou Cissé qui avait placé Sadio Mane en troisième position derrière Mbappé et Hakimi, s’est justifié. D’après lui, il a s’est basé sur les résultats de la coupe du monde 2022, une compétition à laquelle Sadio Manè n’avait pas pris part à cause de sa blessure. De plus, il fera savoir que « rien ne peut entacher ma relation avec Sadio Mané » tout en précisant qu’il a toujours entretenu une excellente relation avec l’attaquant du Bayern Munich.