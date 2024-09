Plus de 120 Sénégalais en détresse au Niger, alerte Boubacar Seye HSF

Boubacar Seye, chercheur en migrations internationales et président d’Horizon Sans Frontières (HSF), a lancé mardi un appel urgent concernant plus de 120 Sénégalais en détresse au Niger. Selon M. Seye, ce matin (mardi 3 sept), Horizon Sans Frontières a reçu un appel désespéré de ces personnes, toutes candidates à l’émigration clandestine, bloquées au Niger depuis le 14 juin. Amath Ndao, un des interlocuteurs sur place, a rapporté que ces jeunes ont été refoulés d’Algérie dans des conditions inhumaines. Éparpillés entre Arlit, Assamaka et Tamanrasset, ils sont désormais dans le désarroi et implorent l’État sénégalais d’intervenir pour mettre fin à leur souffrance et les rapatrier après l’échec de leur projet migratoire.