«Plus de 1000 milliards F CFA dans un compte» : Amadou Bâ charge Ousmane Sonko

Dans un entretien accordé au journal Le Quotidien en marge de la campagne électorale pour les élections législatives du 17 novembre prochain, la tête de liste de la coalition Jamm ak Njariñ, Amadou Bâ réagit à la polémique soulevée par la déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko. Selon ce dernier, plus de 1000 milliards de francs Cfa ont été retrouvés dans «un seul compte bancaire» par les nouvelles autorités. «Il est indéniable qu'aucune banque à Dakar, ni même dans l'espace Uemoa, ne détient une telle somme dans un compte», corrige l'ancien Premier ministre. Toutefois, Amadou Bâ n'est pas aussi catégorique, en ce qui concerne «les banques situées en dehors de l'Uemoa». «Je ne saurais le dire», a-t-il précisé. L'interlocuteur du journal relève d'un ton moqueur que «[l'actuel] Premier ministre tout comme [lui], est inspecteur des Impôts, ce qui peut expliquer sa tendance à vouloir fouiller, scruter les chiffres et à voir des milliards partout.» Dans tous les cas, suggère le candidat aux législatives, «il est important de mettre en lumière cette affaire qui, à [son] avis, semble particulièrement exagérée et nécessite une clarification.»