Pluies torrentielles : Aminata Touré exprime sa solidarité avec les populations de Bakel

Aminata Touré, ancien Premier ministre du Sénégal et ancienne Présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), sur X, exprime sa profonde compassion et solidarité envers les habitants de Bakel, durement touchés par les récentes pluies torrentielles. Consciente de la détresse causée par ces intempéries, elle réaffirme son soutien aux populations affectées et appelle à une mobilisation pour apporter une assistance immédiate. Aminata Touré souligne également l’importance d’adopter des mesures préventives pour renforcer la résilience face aux catastrophes climatiques récurrentes, qui continuent de menacer les régions vulnérables du pays.