Pluies à Matam : Une fillette de 4 ans décède après l'effondrement d’une toiture

De fortes pluies accompagnées de vents ont causé l’effondrement de la toiture d’une maison à Matam, plus précisément à Doumga Wouro Thiernoise, situé dans la commune de Bokidiawé. Selon les informations d’Iradio, le bilan fait état d'un mort et un blessé. Il s’agit d’une fille de 4ans et d’un homme de 30 ans. L’incident s’est produit dans la nuit du jeudi au vendredi. Le corps de la défunte a été acheminé au centre hospitalier régional de Ourossogui.