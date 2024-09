Plainte : le président de l’Ordre des médecins attendu à la DIC

Les membres de l’Ordre national des médecins du Sénégal (ONMS) sont à couteaux tirés. Le président, Dr Boly Diop et la trésorière, Dr Mariéme Ndiaye, sont annoncés à la Division des investigations criminelles (DIC). Source A, qui donne l’information, évente une plainte d’un autre membre de l’Ordre : Dr Serigne Fallou Diop par ailleurs vice-président du Syndicat des médecins privés du Sénégal. La même source souffle que « l’acquisition présumée d’un appartement sis à Ouakam à la résidence Tasmani sans l’aval de l’ensemble du bureau pour un coût de 250 millions de francs CFA» serait en cause. « [Dr Diop] a ainsi déposé une plainte pour « abus de biens sociaux, complicité d’abus de biens sociaux et escroquerie contre le président de l’ONMS, la trésorière et X devant la DIC », détaille le journal. L’audition de Dr Boly Diop est imminente après celle de l’auteur de la plainte, poursuit le quotidien d’information. Qui confie que face aux enquêteurs, le plaignant a affirmé que « c’est le 13 juillet [dernier] que quelques membres du bureau sortant ont participé à une réunion extraordinaire pour engager 250 millions des cotisations des médecins sur l’achat d’un appartement F4 à payer cash ».