Placé en garde à vue: Le pro Sonko Diop Taïf sera déféré ce mercredi

L'étau se resserre autour de Mouhamadou Lamine Bara Diop, plus connu sous le sobriquet de Diop Taïf, et de son acolyte Vito Der Maister Diouf, qui avaient filmé la prison de Rebeuss, dans la matinée de ce mardi. Selon une source autorisée de Seneweb, les susnommés ont été placés en garde à vue dans les locaux du commissariat de Rebeuss, à l'issue de leur interrogatoire. L’activiste, proche de Ousmane Sonko risque gros ! Et pour cause, Diop Taïf sera présenté au procureur de la République, demain mercredi sauf changement de programme, a-t-on appris. Le duo incriminé file directement vers la prison pour avoir collecté des données à caractère personnel.