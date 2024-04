Perte du pouvoir : Mansour Faye invite l’APR et Benno Bokk Yaakaar à s’opposer de manière républicaine

Mansour Faye invite les membres de l’Alliance pour la République (APR) et ceux de la coalition Benno Bokk Yaakaar à Saint-Louis à rester dans l’Opposition et de s’opposer de manière respectueuse. Il a également adressé ses félicitations à Bassirou Diomaye Faye. « Je lance un appel à l’ensemble des militants, à l’échelle nationale, de se consacrer à l’essentiel. C’est vrai que c’est une coalition de partis qui est dans le coté de l’opposition, qui va s’opposer. Mais qu’on s’oppose d’une manière républicaine tout en ayant en ligne de mire l’intérêt supérieur de la Nation, l’intérêt sénégalais et non l’intérêt individuel des personnes », a-t-il déclaré sur RFM. Le coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yaakaar à Saint-Louis a adressé ses félicitations à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. « Je souhaite à cette nouvelle équipe dirigeante toute la réussite qu’il faut pour porter le Sénégal de l’avant et que Dieu veille sur eux et veille sur l’ensemble de la population du Sénégal », a dit le ministre des Transports. Le président élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye sera installé dans ses nouvelles fonctions ce mardi 2 avril. La cérémonie de prestation de serment est prévue au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio le 2 avril et sera suivie de la passation de pouvoir dans l’après-midi au Palais de la République.