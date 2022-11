Pèlerinage à la Mecque : rebondissement dans l’affaire des 200 millions volés par le patron de Conciergerie voyages

Arrêté pour avoir escroqué à hauteur de 200 millions de francs CFA des candidats au pèlerinage à la Mecque, le patron de l’agence Conciergerie voyages a recouvré la liberté. D’après Les Échos, Opa Diallo a été relâché par la Section de recherches de la gendarmerie. Non sans conditions. Le journal rapporte, en effet, que pour obtenir la liberté, le mis en cause a payé une partie de l’argent dû à ses victimes et s’est engagé à régler le reste dans un délai fixé d’accord parties. Le procureur de la République est le garant de cet accord. Il a ordonné la libération de Opa Diallo en le prévenant qu’en cas de non-respect de son engagement, il sera de nouveau arrêté. Le patron de Conciergerie voyages s’était engagée à convoyer des candidats au pèlerinage à la Mecque. Le total des sommes versées par ces derniers faisait 200 millions de francs CFA, mais ils ne se rendront jamais aux Lieux Saints. L’agence ne disposait ni d’agrément pour organiser un tel voyage encore moins de quota de pèlerins.