Pêche illicite et non réglementée : 24 navires arraisonnés en six mois (officiel)

Vingt quatre navires de pêche ont été arraisonnés entre janvier et juillet 2024 pour diverses infractions, a appris l’APS, jeudi de source officielle. ‘’De janvier à juillet 2024, 24 navires de pêche ont été arraisonnés pour diverses infractions notamment pour pêche en zone interdite, transbordement illégal de produits de pêche, pêche sans autorisation, non détention de licence de pêche à bord, pêche et détention d’espèces immatures’’, indique le ministère des Pêches et des Infrastructures portuaires. Dans un communiqué transmis à l’APS, le ministère, précise que ”le montant des amendes prévues est compris entre 400.000.000 FCFA et 599.000.000 FCFA, conformément aux dispositions de la loi 2015-18 du 13 juillet 2015, portant code de la pêche maritime au Sénégal”. ‘’Des mesures strictes conformément à la règlementation en vigueur sont à l’encontre des contrevenants”, ajoute le texte, indiquant qu’ ”un montant de 103.000.000 FCFA a été versé dans les caisses du Trésor public au titre des amendes prononcées en 2023”. Le ministère des Pêches et des Infrastructures Portuaire indique par ailleurs, avoir pris ”l’initiative, à travers la Direction de la protection et la surveillance des pêches (DPSP), de porter désormais à l’attention du public, les chiffres concernant le nombre de navires de pêche arraisonnés et le montant des amendes qui seront versées au Trésor public du Sénégal, pour une meilleure transparence’’. ‘’Cette décision vise à partager et informer, les actions entreprises pour lutter efficacement contre la pêche illicite et non règlementée (INN) mais aussi et surtout à préserver les ressources’’, explique le communiqué. Le ministère des Pêches et des Infrastructures portuaires, rappelle aux acteurs de la pêche artisanale et industrielle, ”l’importance de respecter les règlementations en vigueur’’. ”Le ministère assure rester à la disposition des acteurs pour œuvrer ensemble afin que le Sénégal puisse continuer durablement à bénéficier au mieux des retombées de la pêche et ses activités connexes”.