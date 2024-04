Passeports diplomatiques : la réaction du porte-parole du gouvernement

« A ma connaissance, aucune mesure n’a été prise jusque-là contre les ministres et autres responsables de l’ancien pouvoir ». La précision est faite, d’après L’observateur, par le ministre de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Sarré. Il ajoute : « S’il y avait une décision allant dans ce sens, j’allais être informé. Le ministre des Affaires étrangères aurait communiqué là-dessus. Donc, je ne saurais affirmer qu’il y a une mesure contre ces responsables du régime sortant. Certainement, à l’issue du Conseil des ministres de ce mercredi, nous pourrons dire exactement ce qu’il en est. » Le porte parole du gouvernement réagit suite à la sortie au vitriol de la députée et vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY), Adji Mergane Kanouté, de la confiscation des passeports diplomatiques des responsables de l’ancien régime :