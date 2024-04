Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar

Le Président de la République a quitté Dakar ce matin à destination de Guinée-Bissau, pour une visite de travail et d’amitié. Ce voyage s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens historiques de bon voisinage et de brassage socio-culturel entre le Sénégal et ses voisins. Il traduit, par ailleurs, la place de choix qu’occupe l’axe Dakar-Bissau dans la coopération bilatérale. À son départ, le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a été salué par le Premier ministre ainsi que les autorités civiles et militaires. Le retour du Président de la République est prévu cet après-midi.