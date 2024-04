Arrêt des constructions sur la corniche : Mamoudou Ibra Kane approuve

L'information a été donnée en premier par l'architecte Pierre Goudiaby Atepa : le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye a décidé d'arrêter les travaux sur la corniche, en attendant d'éplucher les dossiers. Bien que soutien de Amadou Ba et membre de l'opposition sénégalaise, le journaliste Mamoudou Ibra Kane approuve cette décision des nouveaux dirigeants. Pour lui, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ne doivent reculer devant rien dans ce dossier qui prive les Sénégalais de leur droit d'accès à la plage. "J'approuve la décision du gouvernement d'arrêter les constructions sur le littoral. Une mesure salutaire tant la spéculation avait pris les allures d'un tong-tong et fini par priver les Sénégalais d'un droit essentiel : l'accès à la mer. Ne pas reculer!", écrit-il sur X.