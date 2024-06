Passation de services au Soleil: " toutes les erreurs que j'ai commises...", Yakham Mbaye demande pardon

C'est un discours plein de sagesse, et de repenti que le directeur Général sortant, Yakham Codou Mbaye a prononcé devant les travailleurs et le Dg entrant, ce lundi 10 juin 2024 dans les locaux du Soleil. Lors d'une cérémonie solennelle, empreinte d'émotion, Yakham Mbaye a demandé pardon aux gens à qui, il a fait du mal. "Il n'y a nulle œuvre humaine qui soit parfaite", a d'emblée indiqué l'ex Directeur Général du quotidien National le Soleil. "L'important aujourd'hui, c'est de ne plus se focaliser sur le passé, que ça soit en bien ou en mal. Parce que se focaliser sur le passé en bien cela veut dire se gargariser (bew) alors qu'on a toujours la possibilité de parfaire. Se focaliser aussi sur ce qui n'est pas bien. Je pense humblement avoir fait des choses qui ont donné satisfaction, je pense et je le reconnais avoir fait énormément d'autres choses qui n'ont pas satisfait", regrette l'ex Dg. " Nous avons connu des heurts fort préjudiciables. Trois années sans véritablement s'entendre sur l'essentiel, on s'est donné en spectacle. Je pense que tout ça doit être basta! Et que tout le monde puisse se réunir, se rassembler comme je vous le dis. Moi, toute ma vie, j'essaye d'être un homme d'honneur. Dès lors que je quitterai cette entreprise si j'ai un mot à dire, un seul mot ce serait à vous monsieur le directeur (Lamine Niang) et ce ne sera jamais pour faire du mal ou dire du mal", a indiqué Yakham qui a reconnu ses torts, dans la gestion de la boîte. " Si j'avais une science certaine des femmes et des hommes, peut être je n'aurais pas commis toutes les erreurs que j'ai commises .... il y' a eu du mal mais ce mal est insignifiant par rapport aux bienfaits. Les bienfaits ont été supérieurs. Donc moi, je pars avec l'ambition de pouvoir revenir au Soleil, rendre visite à qui je veux, entrer et sortir "douma diepi kene, kene douma diepi", fait savoir le directeur sortant. Ce dernier demande pardon à tous ceux à qui il a fait du mal. "Moralement c'est pas admissible qu' un Dg du Soleil qui quitte la direction, se retrouve dans une situation lamentable", pense-t-il.