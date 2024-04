Passation de service : Le Premier ministre Ousmane Sonko veut que tous les ministères soient opérationnels immédiatement après la Korité

La passation de service entre le tout nouveau Premier ministre, Ousmane Sonko et Me Sidiki Kaba a eu lieu, ce lundi, à la Primature. Sobre et solennelle, c’est ainsi qu’on peut définir cette cérémonie qui s’est déroulée sans la présence des griots, proches, amis ou sympathisants. Même la presse a attendu dehors jusqu’à ce que les deux hommes terminent leur passation de service. Au sortir de la salle, le Premier ministre, Ousmane Sonko a rencontré les journalistes. « La cérémonie d’aujourd’hui, c’est la matérialisation du choix qui a été porté sur notre personne par son excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour coordonner et impulser l’action du gouvernement. Nous sommes venus procéder à la transmission de cette responsabilité entre le premier ministre sortant, Sidiki Kaba et moi même. C’est une passation qui s’est faite dans de très bonnes conditions et qui nous permet à partir de cet instant de commencer à exercer la responsabilité qui nous a été confiée. Je remercie le Premier ministre et ses services pour l’accueil et la qualité des documents de passation qui ont été remis. Je le félicite également pour ses longues années de bons et loyaux services à la tête de l’Etat. Et surtout ses longues années de service irréprochables puisqu’il a eu à exercer dans différents départements ministériels. Je n’ai pas souvenance qu’il ait été cité dans autre chose qu’une bonne application des consignes et directives mais également de la déontologie », a-t-il déclaré. Avant de poursuivre : « nous le félicitons et lui souhaitons bonne continuation certainement dans d’autres sphères, d’autres activités et en profitons pour dire que c’est le premier acte qui est posé dans la prise en main de l’Etat, le deuxième peut-être que le président de la République a été installé la semaine dernière dans ses fonctions, aujourd’hui c’est le chef du gouvernement et dans les prochaines heures et prochains jours, nous nous attèlerons à installer l’ensemble du gouvernement pour qu’immédiatement après les fêtes de korité, les différents départements ministériels puissent être opérationnels ». Me Sidiki Kaba : « je pars avec un sentiment d’avoir fait ma part » Auparavant, le Premier ministre sortant, Me Sidiki Kaba a félicité le président Macky Sall, ses collaborateurs et sa famille qui l’ont soutenu pendant tout le temps qu’il a été dans le gouvernement. Revenant sur la passation de service, il dira que : « j’ai pu échanger avec le Premier ministre Ousmane Sonko. Je voudrais pouvoir le féliciter, lui souhaiter plein succès dans l’action qu’il aura à mener au profit du Sénégal et des attentes nombreuses qui sont là et que Dieu le guide dans ce travail exaltant qu’il aura à faire. Je voudrais aussi féliciter le président de la République qui, aujourd’hui, a la charge de mener les destinées du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakar Faye. Nous avons eu à le dire, c’est le choix souverain du peuple sénégalais et qui montre la vitalité de cette démocratie dans la trajectoire dynamique. Le Sénégal a pu se conclure par trois alternances en 24 ans. C’est une performance remarquable et un motif de fierté pour notre pays qui, à chaque étape, peut, quelles que soient les circonstances, choisir les dirigeants qu’il veut, à qui il confie les destinées du pays. Je voudrais pouvoir dire que cela est dû aussi à la solidité de nos institutions dont le bon fonctionnement a participé à cette élection transparente et apaisée. Mais aussi à la qualité de nos hommes politiques qui ont tous félicité ». Pour finir, Me Sidiki Kaba indique : « je dois le dire que je pars avec un sentiment d’avoir fait ma part. Et aujourd’hui, ceux qui ont la responsabilité de décider de ce pays, je demande au tout-puissant de les aider, de les guider et de les amener à prendre les décisions qui amèneront le Sénégal sur le chemin de la prospérité, du renforcement de la paix, de la concorde nationale, de l’unité nationale, bref, de tout ce qui fait la force de notre pays, son trésor, qui est la cohésion nationale ».