Pape Alé Niang adresse un nouveau message aux Sénégalais

'Je présente mes sincères excuses à tous ces Sénégalais qui cherchent et qui veulent me rendre visite pour me témoigner de leur soutien'', a posté le journaliste d'investigation. Pape Alé Niang regrette aussi le fait que les conditions ne soient pas réunies pour cette visite. ''Non seulement le bâtiment où je suis gardé est isolé, mais surtout, les mesures strictes de l’Administration pénitentiaire ne le permettent pas du tout'', a souligné ce dernier. Et d'ajouter : ''De plus, je suis si éprouvé que mon état de santé tolère difficilement des échanges.'' Le journaliste d'investigation n'a pas manqué de remercier les Sénégalais pour les prières et leur sollicitude.