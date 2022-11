Paoskoto : 02 morts dans un accident de la circulation.

L'accident s'est produit ce matin à hauteur du village de Keur Ndiogou Diène, dans la commune de Paoskoto. Une collision entre un mini-car et un véhicule de type "7 places" a occasionné 02 morts et plusieurs blessés. Toutes les victimes ont été plus tard évacuées à l'hôpital régional de Kaolack par les sapeurs-pompiers...