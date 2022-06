Palais : Macky Sall reçoit Nicolas Sarkozy

Le Président Macky Sall a eu hier, mercredi, un hôte particulier. Le chef de l’Etat a reçu en audience l’ancien Président français Nicolas Sarkozy.



Arrivé au pouvoir en 2007, ce dernier a quitté l’Elysée en 2012, peu après l’accession au pouvoir de son bref homologue sénégalais.



Les Echos, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi, dit ignorer les raisons de la visite du dirigeant français. Le journal précise en revanche que l’audience de Sarkozy s’est déroulée en présence de Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre des Finances et du Budget, et de Lat Diop, le directeur général de la Lonase.



Selon Enquête, Nicolas Sarkozy est très présent dans la sous-région ces dernières années. Associé-fondateur du cabinet d’avocats Realyze, l’ancien Président français, signe le journal, il a été récemment aperçu notamment en Guinée et à Abidjan.