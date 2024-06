Paiement de l'Impôt sur les sociétés et de l'Impôt sur le revenu : Le rappel de la Direction des Impôts et Domaines

La Direction générale des Impôts et Domaines (DGID) a rappelé aux usagers la date butoir pour le paiement du solde de l’Impôt sur les sociétés et de l’Impôt sur le revenu pour l'exercice 2023. "La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) rappelle aux usagers que l’échéance pour le paiement du solde de l’Impôt sur les sociétés et de l’Impôt sur le revenu dû, au titre de l’année 2023, est fixée au lundi 17 juin 2024*. Les services de la DGID restent disponibles pour toute information complémentaire", lit-on sur le communiqué reçu à Seneweb.