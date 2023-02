PSG : Kylian Mbappé forfait contre le Bayern Munich !

Touché mercredi soir face à Montpellier, Kylian Mbappé a quitté le terrain en se plaignant d’avoir très mal. Après des examens, le PSG a communiqué sur sa blessure. L’attaquant en a pour trois semaines. Il ne sera pas disponible contre le Bayern Munich.

Les scénaristes de Netflix n’ont qu’à bien se tenir. Au Paris Saint-Germain, chaque saison apporte son lot de rebondissements et de surprises. Dans l’épisode du mercredi 1er février, le club de la capitale a vécu une sale journée. Tout a commencé dans la matinée lorsque les pensionnaires du Parc des Princes ont appris que la Ligue de Football Professionnel avait rejeté leur recours suite au prêt manqué du Marocain Hakim Ziyech lors de la dernière journée du mercato. Le PSG, qui accuse Chelsea d’avoir envoyé à trois reprises les mauvais éléments, n’a donc pas eu gain de cause.



Ni Ziyech, ni Skriniar, qui va finir l’année à l’Inter Milan, ne sont donc venus. Et ils auraient fait du bien aux Franciliens qui ont perdu deux joueurs sur blessure dans la soirée lors du match face à Montpellier. Avant Sergio Ramos, blessé à l’adducteur, les Franciliens ont vu Kylian Mbappé quitter le terrain suite à un choc avec Léo Leroy. Le champion du monde 2018, qui avait raté deux pénaltys auparavant (8e et 10e), s’est d’ailleurs plaint sur les images captées par Canal+: « c’est sur un appui que je me suis blessé. Ah j’ai trop mal.»

Le PSG donne des nouvelles de KM7

Une blessure qui est intervenue au pire moment puisque le PSG affrontera le Bayern Munich le 14 février prochain en 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League. Entre temps, les Franciliens croiseront le fer avec Toulouse (4 février, L1), Marseille (8 février, Coupe de France) et Monaco (11 février, L1). Mercredi soir, Christophe Galtier ne semblait toutefois pas trop inquiet pour son joueur ainsi que pour Sergio Ramos. Le technicien français attendait surtout de connaître les résultats des examens passés après la rencontre. Et ces derniers sont tombés.

Le Paris Saint-Germain a ainsi pu communiquer sur la nature exacte de la blessure de KM7. «Après examens, Kylian Mbappé souffre d’une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral. Sa durée d’indisponibilité est estimée à 3 semaines» dévoile ce bulletin médical, précisant au passage que «des examens complémentaires seront effectués aujourd’hui pour Sergio Ramos». Kylian Mbappé et le PSG sont à présent fixés. L’attaquant ne pourra, sauf miracle, pas être disponible face au géant bavarois… La suite au prochain épisode. Toudoum !