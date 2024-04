PDS: il n'y a pas eu de réunion du Comité directeur depuis 2019

Le Parti démocratique sénégalais se distingue véritablement par son caractère singulier, pour ne pas dire extraordinaire. Malgré le tapage médiatique, les déclarations officielles et les tweets en provenance du lointain Qatar, son Bureau politique n'a jamais daigné se réunir. Oui, vous avez bien lu. Le Comité directeur du Parti démocratique sénégalais n'a pas tenu de réunion depuis 2019, selon des sources internes qui se sont confiées à nos confrères de Libération. Quant aux autres instances établies, elles semblent reléguées aux oubliettes. C'est Me Abdoulaye Wade et son fils qui dictent leur loi. Aucune réunion des instances dirigeantes n'a eu lieu depuis des mois. On agit sur un simple coup de tête, prenant des décisions que les autres sont ensuite tenus d'appliquer.