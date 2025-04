Ouverture à Dakar de la 32 eme session du Conseil d’Administration du Fonds de Solidarité Africaine (FSA).

Le Ministre des Finances et du Budget, Monsieur Cheikh DIBA, Gouverneur du FSA pour le Sénégal, a présidé ce jeudi 17 avril 2025 la cérémonie d’ouverture de la 32e Session ordinaire du Conseil d’Administration du Fonds de Solidarité Africain (FSA), qui se tient à Dakar les 17 et 18 avril 2025.



Cette session intervient dans un contexte particulier, marqué par le changement de statut du FSA, désormais érigé en Agence spécialisée de l’Union Africaine, à la suite d’une décision des Chefs d’État et de Gouvernement prise lors du 38e Sommet de l’Union Africaine, tenu à Addis-Abeba en février 2025.



Dans son allocution, le Ministre a rappelé les missions stratégiques du FSA véritable catalyseur des ressources africaines. Plus qu’un instrument de financement, le FSA incarne la solidarité panafricaine et constitue un levier stratégique pour impulser un développement endogène, en cohérence avec les grandes priorités du continent, notamment l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf).



Fondé en mars 1975 par les Chefs d’État des pays membres, Le FSA a pour mission de contribuer au développement économique et au progrès social de ses États africains membres, en facilitant l’accès aux ressources financières nécessaires à la réalisation de projets d’investissement et d’ activités génératrices de revenus grâce à ses techniques d’intervention éprouvées.