Ousmane Sonko promet d’éclairer les Sénégalais sur la situation du pays

Le Premier ministre Ousmane Sonko, s’est engagé samedi à Dakar à d’informer dans les ‘’jours à venir’’ les Sénégalais de ‘’façon transparente’’ de l’état dans lequel les nouvelles autorités ont trouvé le pays et des conséquences devant en être tirées. ‘’Nous avons trouvé un Etat en ruine et les Sénégalais en saurons quelque chose dans les jours à venir. Nous dirons aux sénégalais ce qui se passe’’, a-t-il déclaré après avoir planté un manguier sous l’échangeur de la Patte d’Oie dans le cadre de la célébration dimanche de la Journée nationale de l’arbre. ’Quand on aura fini de faire l’état des lieux, ce que nous avons quasiment fini de faire, nous dirons aux Sénégalais, de façon transparente : voilà ce qu’on vous a caché, voilà la situation du pays et toutes les conséquences qui vont en être tirées’’, a assuré le chef du gouvernement. Il a insisté sur le fait que le pouvoir installé après l’investiture de Bassirou Diomaye Faye pour un mandat de cinq ans à la tête du pays avait démarré un travail très profond de rattrapage sur un certain nombre choses. Le pays aurait pu être conduit vers la catastrophe si tout cela n’avait pas été corrigé, a laissé entendre Ousmane Sonko en ajoutant que tout cela sera bientôt expliqué aux Sénégalais. S’agissant des projections, le Premier ministre a martelé que l’opérationnalisation du programme de gouvernance du pays fera l’objet d’une présentation globale dans les toutes prochaines semaines aux sénégalais et aux partenaires du pays.