Oscars 2022 : après la gifle de Will Smith à Chris Rock, quelles conséquences ?

Les images ont fait le tour du monde et resteront probablement dans les annales de la cérémonie des Oscars 2022, dimanche soir. Will Smith s’avance sur la scène, gifle l’humoriste Chris Rock et retourne s’asseoir. « Waouaw, je viens de me faire casser la gueule par Will Smith », fait mine de plaisanter l’humoriste. On pense alors à une blague, mais on comprend rapidement que ce n’est pas le cas. « Ne prononce pas le nom de ma femme avec ta putain de bouche ! » lui lance l’acteur, une fois rassis à sa place.

Que s’est-il vraiment passé ?



Quand l’acteur sort de ses gonds, l’humoriste Chris Rock, un des présentateurs de cette 94e cérémonie des Oscars, vient de faire une blague au sujet de la femme de l’acteur. Cette dernière, Jada Pinkett Smith, également actrice, souffre d’alopécie, une maladie qui provoque la chute des cheveux, et a donc le crâne rasé. C’est de cette caractéristique physique que Chris Rock se moque, la comparant à Demi Moore dans le film « À armes égales » de Ridley Scott.



Les quelques secondes qui suivent créent un malaise. On voit Jada Pinkett Smith lever les yeux au ciel et se montrer agacé, à côté de son mari… hilare. « Non, mais c’était une petite blague », admet rapidement Chris Rock, devant une salle qui rigole. Quelques secondes plus tard, Will Smith se lève, s’approche du présentateur, s’arrête face à lui – Chris Rock continue de rigoler –, et lui envoie une droite. Le public rigole encore, imaginant un coup monté… mais il n’en est rien.



VIDEO. «Il vient de me démonter la tête» : aux Oscars, la gifle de Will Smith à Chris Rock

« Je ne veux plus entendre un mot de ta bouche », lui lance Will Smith, de retour à sa place. « C’était une blague », répond l’humoriste. « Laisse le nom de ma femme hors de ta putain de bouche », répète l’acteur. « Ok, je vais le faire », répond alors Chris Rock, visiblement gêné, avant de reprendre l’émission comme si de rien n’était.

Pourquoi tant de haine ?



La réaction de Will Smith est-elle si violente car la blague émane de Chris Rock ? L’humoriste s’était déjà moqué de Jada Pinkett Smith et Will Smith aux Oscars en 2016, alors qu’il animait (déjà) la 88e soirée de remise des prix. Le couple avait à l’époque appelé au boycott de la cérémonie. Jada Pinkett Smith avait notamment déploré l’absence de son mari parmi les nommés et dénoncé un manque de diversité au sein de l’organisation.



« Jada s’est énervée, Jada a dit qu’elle ne viendrait pas en signe de protestation. Mais moi je me dis Elle est dans une série, non ? (…) Jada qui boycotte les Oscars, c’est comme si je boycottais la culotte de Rihanna… Je ne suis même pas invité ! », avait dit à l’époque Chris Rock. « Je comprends que tu sois en colère, Jada. Ton mec, Will, n’a pas été nommé pour Seul contre tous (…) Ce n’est pas juste qu’il ait été si bon et qu’il n’ait pas eu de nomination. De même que ce n’est pas juste qu’il ait été payé 20 millions pour Wild Wild West ! » avait-il continué. Le différend qui oppose Chris Rock au couple Smith ne date donc pas d’hier.

Quelles réactions ?



La condamnation la plus virulente est venue de l’acteur et réalisateur américain Judd Apatow dans un tweet qu’il a ensuite effacé mais que la comédienne Mia Farrow a repris : Will Smith « aurait pu le tuer. Il a tout simplement perdu le contrôle de sa colère et sa violence (…) Il a perdu la tête. » Mia Farrow elle-même, plus consensuelle, a défendu le comique Chris Rock, qui n’a fait « qu’une plaisanterie, comme il sait en faire ».



Le joueur star des Golden State Warriors de San Francisco, le basketteur Stephen Curry, s’est dit lui aussi « toujours sous le choc, comme tout le monde ». Le sportif a rendu hommage à Denzel Washington qui, dimanche soir aux Oscars, a réconforté Will Smith en lui disant : « Dans tes moments les plus intenses, fais attention, c’est là que le diable surgit ! »



Pour l’écrivaine britannique Bernardine Evaristo, dont le père est nigérian, Will Smith a manqué une occasion de faire preuve d’exemplarité, notamment pour les Afro-Américains : alors qu’il n’est « que le cinquième Noir en près de 100 ans à gagner un Oscar pour un rôle-titre et le premier en 16 ans, (il) recourt à la violence au lieu d’utiliser le pouvoir des mots pour terrasser Chris Rock », a-t-elle dénoncé sur Twitter. « Et ensuite il invoque Dieu et l’amour qui lui auraient fait faire ça », a-t-elle encore fustigé.