Orientation bacheliers : La Cels suspend la grève à l’Ugb

La coordination des étudiants de Saint-Louis a suspendu son mot d’ordre de grève. Certains points de la plateforme revendicative ont été pris compte. La Cesl demandait une mise à niveau des infrastructures pédagogiques et sociales avant l’orientation des nouveaux bacheliers. Il est, en effet, certifié à la Cesl la mise d’un chapiteau pour augmenter sa capacité d’accueil du restaurant numéro 2 et de la reprise en urgence des travaux des villages 0. Entre autres points pour les infrastructures sociales. Une cessation de toutes les activités pédagogiques de 72 heures et 120 heures de journées sans tickets étaient en cours à l’Ubg. La Cesl prévenait de la « situation plus qu’alarmante de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, exacerbée par un manque criard d’infrastructures pédagogiques et sociales ». Un déficit qui rendait impossible, selon la coordination, l’orientation des nouveaux bacheliers. Ces manquements ont été à l’origine de la grève qui a fait quelques blessés du côté de la Cesl suite aux affrontements des étudiants avec les forces de l’ordre.