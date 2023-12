Om-Ajax: la colère de Gattuso contre Ndiaye avant son entrée en jeu

Gennaro Gattuso, entraîneur de l’OM, s’est emporté contre son attaquant Iliman Ndiaye (23 ans) avant son entrée en jeu, lors de la victoire face à l’Ajax Amsterdam (4-3), en Ligue Europa. Gennaro Gattuso était tendu sur le bord du terrain, jeudi pendant la rencontre entre l’OM et l’Ajax Amsterdam (4-3) en Ligue Europa. Il a même laissé éclater sa colère contre l’un de ses joueurs, Iliman Ndiaye, avant son entrée en jeu (66e). Ce dernier avait été appelé par le staff pour se préparer à remplacer Joaquin Correa, touché à la jambe droite après un violent tacle de Steven Berghuis quelques instants plus tôt. Selon M6, diffuseur de la rencontre, Gattuso a jugé que l’international sénégalais (7 sélections, 1 but) avait mis trop de temps à se préparer. Il s’est alors précipité vers lui en hurlant dans sa direction au point de rapprocher sa tête à quelques centimètres du visage de son attaquant. L’altercation s’est déroulée sous les yeux médusés de Jacques Abardonado et du banc marseillais. Les choses sont assez vite rentrées dans l’ordre, Gattuso venant même prodiguer quelques conseils à son joueur avant de le lancer sur le terrain.Une drôle de manière de se mettre dans le match pour l’attaquant en plein doute depuis sa signature au club l’été dernier. Le joueur a seulement inscrit un but et délivré deux passes décisives en 19 rencontres mais conserve la confiance de son entraîneur qui l’utilise à tous les matchs.Après avoir brillé avec Sheffield United, Ndiaye n’avait pas caché sa joie de retrouver l’OM cet été, après y être passé lors de sa formation. Fin octobre, Gattuso l’avait encouragé à persévérer face à son manque de réalisme. "Il ne faut pas qu’il déprime de ça. C’est quelque chose qui se travaille à l’entraînement, quand tu marques, tu marques, cela reste en tête et tu arrives avec plus de confiance."