OM : suspension purgée, Pape Gueye va enfin rejouer !

Pape Gueye est sur le point de faire son retour sur les terrains de football, après avoir été suspendu par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). C'est ce qu'on appelle une très bonne nouvelle. Après avoir été suspendu par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), le milieu international sénégalais de l'Olympique de Marseille, Pape Gueye (24 ans, 17 sélections), est sur le point de faire son retour sur les terrains de football. Le champion d'Afrique et joueur de l’Olympique de Marseille a purgé une suspension de quatre mois pour avoir rompu unilatéralement son contrat avec le club anglais de Watford, peu de temps après son transfert en provenance du Havre à l’été 2020. Fin de suspension, ce mardi Ce mardi marque la fin officielle de la suspension, permettant au Lion de commencer à jouer à partir du weekend du 9 et 10 décembre. Gennaro Gattuso, l'entraîneur de l’OM, avait récemment confirmé en conférence de presse : « Pape (Gueye), sa suspension devrait finir le 5 décembre. Il s’est entraîné avec nous, il a joué avec l’équipe B en amical." Cependant, le joueur de 24 ans devra suivre le “match en retard” entre l’OM et l’OL depuis les tribunes le mercredi 6 décembre, car il n'était pas éligible à la date initiale du match. Pape Gueye retrouvera le terrain à l'occasion de la 15e journée de Ligue 1 face à Lorient. 3 ou 4 matchs pour convaincre Aliou Cissé avant la CAN En vue de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) prévue du 13 janvier au 11 février, l’international sénégalais pourrait être rappelé pour représenter son pays. Mais avant cela, il devra retrouver sa meilleure forme physique après avoir été éloigné des matchs officiels pendant quatre mois. Avant le début de la compétition, Pape Gueye aura 3 ou 4 matchs pour prouver au sélectionneur Aliou Cisse qu’il en a toujours sous les crampons, et ce malgré l'éclosion de Lamine Camara et de Pape Matar Sarr durant son absence. Pape Gueye a rejoint la sélection du Sénégal en 2021 malgré des passages dans de nombreuses catégories jeunes (U18, U19) en équipe de France. À l’époque, Aliou Cisse avait pesé dans la balance. Ce retour suscite l'attention des fans qui espèrent que Pape Gueye brillera de nouveau sur le terrain.