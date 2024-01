OM: Ismaïla Sarr dans le viseur de Villarreal

Performant avec le Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations, Ismaïla Sarr est suivi de près par Villarreal. Un club entraîné par Marcelino, éphémère coach de l'OM et qui connaît donc bien l'attaquant de 25 ans. Les performances d'Ismaïla Sarr à la CAN 2024 avec le Sénégal ne sont pas passées inaperçues. Buteur dans le choc face au Cameroun (3-1) en phase de groupes, joueur important du champion d'Afrique en titre qui affrontera la Côte d'Ivoire en huitième de finale, l'attaquant de l'OM intéresse en Espagne. Comme indiqué par Relevo et confirmé par RMC Sport, le joueur de 25 ans est dans le viseur de Villarreal. L'OM souhaiterait un transfert proche de son prix d'achat Le sous-marin jaune est actuellement entraîné par un certain Marcelino. Lequel était le coach du club phocéen en début de saison, avant un départ fracassant en septembre, démissionnaire après une réunion houleuse entre supporters marseillais et dirigeants de l'OM. A une semaine de la fin du mercato hivernal, Marcelino a fait du recrutement d'un joueur offensif sa priorité. Villarreal pense à une offre de prêt pour Ismaïla Sarr, quand l'OM pourrait être davantage intéressé par une vente, pour un montant proche de son prix d'achat. Arrivé l'été dernier pour environ 13 millions d'euros, l'ancien ailier du Stade Rennais a réalisé un début de saison en demi-teinte, loin de ses prestations à la Coupe d'Afrique des nations. Sous les ordres de Gennaro Gattuso, il a aussi vu son temps de jeu baisser. En conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria a fait une mise au point... reconnaissant que les récents changements tactiques de Gennaro Gattuso ne lui étaient pas forcément favorables: "Il n'y a pas d'offres officielles, il y a beaucoup de rumeurs, des discussions informelles sans rien de concret pour l'instant. C'est un joueur pénalisé par le passage en 3-5-2 car c'est un ailier. Les discussions avec le joueur sont ouvertes, on est très contents de ses performances, on croit en lui. Mais les circonstances ne sont pas celles de son arrivée."