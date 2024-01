Nouvel an: Le personnel de la CDC présente se vœux au DG Cheikh Issa SALL

Le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, Monsieur Cheikh Issa SALL a reçu les vœux du Personnel de la CDC à l’occasion de la nouvelle année. La cérémonie a eu lieu ce mercredi 03 janvier 2024 en présence de tous les collaborateurs et des Directeurs des filiales. Le Chef du Département Ressources humaines a souhaité, au nom des collaborateurs de l’institution publique, une bonne et heureuse année au Directeur Général, à sa famille et à ses collaborateurs. Il a profité de l’occasion pour saluer « les actes de dévouement exceptionnels du personnel » durant cette année. Il a ainsi saisi l’occasion pour lancer un appel à « l’innovation, à l’efficacité et à la créativité de tous les agents en ces moments où la solidarité et l’unité sont plus que jamais nécessaire. Le représentant du Collège des Délégués, est revenu sur les différents points soumis au Directeur général à savoir : le renforcement des conditions de travail, la finalisation des avantages sociaux en cours (prêt immobilier, accès au foncier, plan de carrière, …il a assuré du soutien du personnel pour la réussite de sa mission, sans oublier de demander aux agents de se conformer aux exigences de l’administration. La Présidente de l’Amicale des femmes a réitéré la gratitude de tous les membres pour toutes les bonnes actions que les Directeurs généraux successifs ont accordé aux Femmes de la CDC et de ses Filiales. Mme Aïcha Bathily GUEYE a rappelé la mission principale de l’AFCDCS et Filiales qui est « d’œuvrer au renforcement des liens, à la recherche d’une totale cohésion et à l’expression de la solidarité entre membres mais aussi et surtout de veiller à l’image de la famille CDC auprès de nos concitoyens ». Le Directeur général de la CDMP, au nom des Directeurs généraux de Filiales a souhaité ses meilleurs vœux au DG SALL et à tous les collaborateurs du groupe CDC. Il a insisté sur les missions de la CDC qui ont pour finalité, la contribution à accélérer la marche de notre pays vers l’émergence. Il a demandé qu’un accent particulier soit mis sur l’accompagnement des entreprises pour leur permettre de mieux exploiter les opportunités offertes par le contenu local dans le cadre de l’exploitation de nos ressources minières et gazinières. Prenant la parole, Monsieur Cheikh Issa SALL a présenté ses vœux les plus chaleureux et les plus ardents, pour cette année nouvelle : des vœux de bonheur, de pleine réussite, mais surtout de parfaite santé. Il a associé à ces vœux, l’ensemble du personnel des filiales et tous les partenaires qui accompagnent la Caisse des Dépôts et Consignations dans la réalisation et la concrétisation de ses projets. Le Directeur général a, dans son allocution, fait le point sur les trois premiers mois qu’il vient de passer à la tête de la CDC. En effet, a-t-il constaté, la Caisse a eu à intervenir dans plusieurs domaines d’activités avec des investissements de plus de 250 milliards de FCFA sur la période 201é à 2023. Mais, ajoute-t-il, il apparaît que les investissements réalisés n’ont pas encore donné les résultats escomptés et connaissent souvent d’importants retards dans la mise en œuvre. Raison pour laquelle, il a demandé aux agents de plus travailler à contenir les charges dans des proportions raisonnables. C’est ainsi que les prévisions de recettes et de dépenses pour l’exercice 2024 ont été effectuées sur la base d’éléments probants et réalistes et dans un subtil équilibre entre prudence et ambition. Le Directeur Général a aussi insisté sur la mobilisation des ressources qui demeure l’une des activités névralgiques du modèle « Caisse de Dépôt ». C’est pourquoi, a-t-il ajouté qu’une attention particulière sera accordée au recouvrement des créances et à la politique de mobilisation des ressources, notamment celles des notaires, du Fonds de réhabilitation des sites miniers, d’épargne et des fonds en déshérence. En clôturant la cérémonie, Monsieur Cheikh Issa SALL a dit prendre bonne note des quelques attentes exprimées par les représentants du personnel. Elles seront bien prises en charge, a-t-il rassuré car, ajoute-t-il, son objectif est que chaque agent puisse se sentir comme chez lui et dans d’excellentes conditions.