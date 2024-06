"Nous allons donner une nouvelle impulsion au partenariat " : Le message d'Emmanuel Macron après sa rencontre avec Bassirou Diomaye Faye

Ce jeudi, en marge du sommet Gavi, l'alliance sur le vaccin, les présidents Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron se sont rencontrés pour la première fois. Après leur entrevue, le chef de l'Etat Français a publié un message, se montrant confiant que les relations entre la France et le Sénégal prendront une nouvelle impulsion. "Bienvenue à Paris, Président Bassirou Diomaye Faye. Après notre première rencontre, j’en suis convaincu : nous allons donner une nouvelle impulsion au partenariat entre le Sénégal et la France, unis par des valeurs démocratiques communes et des liens humains indéfectibles", a écrit le président Français.