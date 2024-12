Notification du préfet à Barthélemy Dias de sa révocation : Zahra Iyane Thiam réagit

Après que le maire de Dakar a reçu une notification du préfet qui le démet de sa fonction de maire, l'ancien ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, a exprimé son amertume. Selon elle, l'introspection doit se faire par tous. Voici l'intégralité de son post sur X. "Cela paraît soit trop gros soit trop petit. Je constate que le préfet n'a pas signé le courrier, P LE PREFET/PI (PI, ce qui signifie peut-être "Préfet par intérim"). Que doit-on en déduire ou constater ? Lorsqu'on se dit puissant et fort, on ne triche pas et on n'abuse pas de la puissance publique. Rupture ou revers du pouvoir ? L'introspection doit se faire pas seulement au niveau des politiques, mais auprès de toutes les composantes de notre société, à tous les niveaux".