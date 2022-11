Non-sélection de Saliou Ciss : Aliou Cissé donne ses raisons

Décrié par le passé, adulé aujourd’hui, Saliou Ciss n’arborera pas le maillot du Sénégal lors du mondial. Le meilleur latéral de la dernière CAN paye son manque de compétition depuis le début de l’année, a indiqué le coach Aliou Cissé en conférence de presse ce vendredi. « Depuis que je suis là, j’ai dû faire face à des décisions douloureuses mais que je dois prendre, Aujourd’hui, le cas de Saliou Ciss en fait partie, dit-il. L'équipe nationale a atteint un niveau où nous devons être attentifs aux critères de sélection. C’est difficile de sélectionner un joueur sans club. Il est important d’envoyer un signal fort. » Le sélectionneur ne ferme pas la porte au défenseur pour les prochaines échéances : « Sa situation est difficile, on est avec lui depuis le départ et je n’ai aucun doute qu’il reviendra dans cette sélection. Pour venir en équipe nationale, il y a des critères à remplir, le premier est d’avoir un club. Nous avons beaucoup de respect en lui, mais un joueur sans club ne peut être sélectionné nulle part dans cette équipe. »