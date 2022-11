Non-contrôle de la viande : Le directeur de la Sogas dément l’Intersyndicale

Suite à la plainte déposée sur le bureau du procureur par l'Intersyndicale des travailleurs du secteur primaire, pour avoir autorisé l'abattage sans inspection, ni contrôle de la viande mise sur le marché, le directeur de la Sogas a apporté un démenti. Sur les antennes de Sud Fm, Harouna Gallo Ba fustige et apporte des précisions sur cette accusation qu’il juge mensongère et infondée. «La viande est très bien contrôlée. L'abattage a toujours été effectué en présence de vétérinaires bien réquisitionnés par le préfet de Dakar. Donc, les propos de l’Intersyndicale regroupant la pêche, l’élevage et l’agriculture sont faux», déclare-t-il. Par rapport à la plainte déposée contre lui, le directeur de la Sogas informe n’avoir jamais vu de convocation, ni de papier et c’est à travers la presse qu’il a eu vent de cette nouvelle. Cependant, Harouna Gallo Ba informe avoir pris toutes les dispositions avec ses avocats, en attendant la convocation du procureur. Pour rappel, l’Intersyndicale des travailleurs du secteur primaire avait déposé une plainte le lundi 14 novembre 2022 sur le bureau du procureur de la République, contre le directeur de la Sogas, pour tentative de mise en danger de la vie d’autrui.