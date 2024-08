Nominations : Kilifeu et Nitt Doff nommés PCA

Le conseil des ministres de ce mercredi reste forcément marqué par deux nominations dans le monde de la culture. Il s'agit celles des artistes Kilifeu, à l'état civil Landing Mbéssane Seck et de Nitt Doff, lui également se nommant Mor Talla Guèye. "Monsieur Mor Talla GUEYE, Artiste-entrepreneur, est nommé Président du Conseil d’Administration du Fonds de Développement des Cultures urbaines (FDCU) au Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, en remplacement de Monsieur Moustapha DIENG, appelé à d’autres fonctions", lit-on sur le communiqué. "Monsieur Landing Mbessane SECK, Artiste-entrepreneur, est nommé Président du Conseil d’Administration du Grand Théâtre national au Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, en remplacement de Monsieur Ahmet NDIAYE, appelé à d’autres fonctions", telle est la nouvelle nomination de l'artiste membre fondateur du groupe Keur-gui de Kaolack.