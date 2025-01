Nomination de Samba Ndiaye : Le décret pas encore publié (Gouvernement)

Lors de sa dernière sortie à travers un live sur sa page Facebook, le Premier ministre Ousmane Sonko a tenu des propos laissant entendre que la nomination de Samba Ndiaye au poste de président du Conseil d'administration (Pca) de la Sn Hlm n'a finalement pas été officialisée ou validée. Moustapha Ndjek Sarré, porte-parole du Gouvernement, a levé un coin du voile. Après le Premier ministre Ousmane Sonko, dimanche dernier, le ministre porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndjek Sarré, s'est également exprimé sur la controverse entourant la nomination de Samba Ndiaye en tant que président du Conseil d'administration (Pca) de la Sn Hlm. Il a précisé que le décret n'a pas encore été publié au Journal officiel. « Beaucoup de nominations ont été annoncées en Conseil des ministres, et cela suit une procédure. Le décret est signé, notifié au concerné, au ministre de tutelle, puis publié », a-t-il notamment expliqué sur la Rfm. Selon lui, il convient de se référer aux propositions du chef du gouvernement, qui a indiqué qu'une procédure est en cours concernant ce dossier. La décision a-t-elle été purement annulée par le président de la République ? « Annulée, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr et certain, c’est que tout décret signé suit une procédure. Comme je l’ai dit précédemment, cela passe par des notifications et une publication », a déclaré M. Sarré. En ce qui concerne la publication du décret nommant Samba Ndiaye, il a affirmé : « Au moment où je vous parle, ce n’est pas encore publié au Journal officiel. Rien d’officiel pour le moment. »