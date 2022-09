Nomination au Ministère des sports : Yankhoba Diattara, ne serait pas en terrain inconnu.

La nomination au poste de ministre des sports, a surpris plus d'un. En effet, finie l'ère Matar Ba et place à Yankhoba Diattara, qui était jusqu'ici, ministre de l'économie numérique et des télécommunications. Ce dernier ne serait pourtant pas en terrain inconnu.



Pour rappel, sous la houlette du Président Idrissa Seck, alors Ministre d’État, Directeur de cabinet du Président de la République, Yankhoba Diattara fut coopté en 2000, tout juste après l’alternance dans le comité Sport installé à la Présidence de la République et présidé par le Ministre d’État Idrissa Seck.



En outre, Yankhoba Diattara, a été pendant 20 ans le principal soutien du sport Thiessois. Il a notamment présidé toutes les finales départementales de l’ODCAV de Thiès pendant 20 ans (10 ans en tant que Maire de Thiès et pendant 7 ans en tant que Président du Conseil départemental).



Toujours dans le même registre, les autres secteurs comme la lutte, le cyclisme, l’athlétisme, le basket ont été aussi appuyés et accompagnés par le désormais patron du sport Sénégalais.