Nitt Doff placé sous mandat de dépôt par le Doyen des juges Maham Diallo

Le rappeur Mor Talla Gueye a été placé sous mandat de dépôt ce mardi par le Doyen des juges, Oumar Maham Diallo. Selon son avocat Me Khoureyssi Ba, Nitt Doff est « inculpé par M. MAHAM DIALLO pour diffusion de fausses nouvelles, outrage aux magistrats, menaces de mort sur les autorités judiciaires (articles 194 et s. 255, 290 du Code Pénal) est placé sous mandat de dépôt ». Le rappeur avait fait un Live incendiaire sur Facebook pendant lequel il avait proféré des injures envers le régime actuel et les autorités judiciaires qu’il accuse d’être le bras armé de Macky Sall. Il s’était ensuite excusé sur le même réseau social à travers un message avant d’être arrêté par la police quelques jours plus tard.