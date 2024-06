Nigeria: le chauffeur d’un camion «perd le contrôle» et tue 14 personnes

Quatorze personnes ont été tuées par un camion dont le chauffeur a perdu le contrôle près de la ville de Kano, dans le nord du Nigeria, a annoncé l’agence de sécurité routière. Le camion de marchandises a écrasé des fidèles musulmans qui sortaient d’une mosquée peu après la prière du vendredi dans le village d’Imawa, à 30 km de Kano, a indiqué la Commission fédérale de la sécurité routière (FRSC) dans un communiqué vendredi. Le chauffeur du camion «a perdu le contrôle et est entré en collision avec des piétons qui venaient de terminer la prière du vendredi», a précisé le communiqué. «Cette collision malheureuse a entraîné la perte tragique de quatorze vies et fait plusieurs blessés», a-t-il ajouté. Les accidents sont fréquents sur les routes mal entretenues du Nigeria, en grande partie à cause des excès de vitesse et du non-respect du code de la route. Selon la FRSC, plus de 5000 personnes sont mortes dans des accidents de la route en 2023, contre près de 6500 l’année précédente. Mais selon l’Organisation mondiale de la santé, ces chiffres ne prennent pas en compte les accidents non déclarés aux autorités. Elle estime ainsi à près de 40 000 les morts annuelles liées aux accidents de la route au Nigeria, dans un rapport publié en 2023. D’après l’organisation onusienne, 1,3 million de personnes meurent chaque année dans des accidents de la route dans le monde. AFP