Ngor : La famille de Marie Guéye conteste les résultats de l’autopsie, « les gendarmes doivent assumer ce qu’ils ont fait »

Mardi soir, Marie Gueye, habitante de Ngor, a perdu la vie, après une altercation avec des gendarmes, selon ses proches. Mais une autopsie, réalisée sur le corps de la défunte, conclut une mort naturelle. Ce que la famille et les proches de Marie Gueye réfutent avec la dernière énergie. Les causes du décès de Marie Gueye suscitent beaucoup d’interrogations. Alors que ses proches parlent d’une altercation avec des gendarmes suivie de coups qui ont causé sa mort, l’autopsie, elle, conclut une mort naturelle, pendant que le Procureur a disculpé les Gendarmes. Mais la famille de la défunte persiste et signe. En effet, les proches de Marie Gueye, qui ont réceptionné le corps et procédé à son inhumation hier jeudi, contestent les conclusions de l’autopsie. « On l’a torturée. Ndèye Marie n’avait rien. Ce sont les gendarmes qui l’on tuée… », a déclaré Mamadou Samb, oncle de la défunte, rapporté par Dakaractu. Ces propos sont partagés par Dièye et Fatou Ndiaye qui étaient présents avec elle au moment des faits. « Si elle morte naturellement, pourquoi les gendarmes l’ont-ils jetée de leur voiture ? Ces gens doivent nous protéger, mais pas faire ce qu’ils ont fait. C’est vrai que la mort vient de Dieu, mais ils ne doivent pas nous parler de mort naturelle. Ils (les gendarmes) doivent assumer ce qu’ils ont fait », déclare Dièye, cousine de la victime. Selon les amies intimes de la victime, le commandant de Brigade était en conflit avec Marie Gueye depuis plusieurs mois.