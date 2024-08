Neuf morts sur la route : la liste des victimes de l’accident de Ndoulo

La collision entre un gros porteur et un minicar a fait neuf morts (voir liste ci-dessous) ce jeudi 15 août à Khourou Mbacké, entre Ndoulo et Dala Ngabou, dans la région de Diourbel. Treize blessés ont été enregistrés. L’Observateur, qui donne ces chiffres, souligne que deux bébés sont sortis sains et saufs de l’accident tandis que leurs mamans sont en soins intensifs. Liste de victimes décédées Modou Diop (chauffeur du mini-car) Diény Sylla Coty Thiam Haby Seck Thiam Adja Fama Pène Fatou Diouf Fatou Diallo Mariama Fall Mariétou Sylla